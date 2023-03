Fiorentina, Commisso: ‘Cabral e Jovic al posto di Vlahovic? Meno male che ci sono io…’ | Mercato (Di domenica 5 marzo 2023) 2023-03-05 00:43:00 Fermi tutti! La Fiorentina batte 2-1 il Milan al Franchi e al termine dell’incontro il presidente viola Rocco Commisso è intervenuto a Dazn: “Voglio ringraziare i miei tifosi, abbiamo fatto il record degli ultimi 40 anni. Abbiamo battuto una buonissima squadra. Molti critici ci hanno detto che non potevamo vincere con le grandi squadre, oggi l’abbiamo fatto”. GLI ATTACCANTI – “A Nico (Gonzalez, ndr) ho detto che avrebbe fatto gol. Jovic ha fatto un bellissimo gol, Cabral ha fatto una buonissima partita. I nostri attaccanti sono forti, vengono criticati ma Meno male che c’è Rocco che non critica mai i suoi giocatori”. CABRAL E Jovic SOSTITUTI DI Vlahovic – “Questa settimana ho detto che quei due hanno fatto ... Leggi su justcalcio (Di domenica 5 marzo 2023) 2023-03-05 00:43:00 Fermi tutti! Labatte 2-1 il Milan al Franchi e al termine dell’incontro il presidente viola Roccoè intervenuto a Dazn: “Voglio ringraziare i miei tifosi, abbiamo fatto il record degli ultimi 40 anni. Abbiamo battuto una buonissima squadra. Molti critici ci hanno detto che non potevamo vincere con le grandi squadre, oggi l’abbiamo fatto”. GLI ATTACCANTI – “A Nico (Gonzalez, ndr) ho detto che avrebbe fatto gol.ha fatto un bellissimo gol, Cabral ha fatto una buonissima partita. I nostri attaccantiforti, vengono criticati mache c’è Rocco che non critica mai i suoi giocatori”. CABRAL ESOSTITUTI DI– “Questa settimana ho detto che quei due hanno fatto ...

