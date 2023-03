Fiorentina | Bonaventura | «In Europa si gioca un calcio un po’ diverso rispetto all’Italia e possiamo giocarcela con tutti»

(Di domenica 5 marzo 2023) Giacomo, centrocampista della, ha parlato a DAZN dopo la partita vinta ieri sera contro il Milan Giacomo, centrocampista della, ha parlato a DAZN. CONFERENCE – «Siamo in una condizione buona, abbiamo trovato continuità. Stanno venendo fuori delle belle prestazioni. Insiunun po’e penso chercela con. Sarà un periodo difficile e dobbiamo lavorare bene». EMOZIONI – «re contro il Milan è sempre particolare per me perché hoto con loro, ero un po’ teso. Poi però quando inizia la partita si pensa a ...

6,5; buona gara, peccato solo per quella occasione non sfruttata. AMRABAT 6,5; prova di ... Fino ad oggi la stagione dellaè stata negativa, ma ci sono i presupposti per dare ...Le probabili formazioni di- Sivasspor(4 - 1 - 4 - 1) : Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat; Nico Gonzalez,, Barak, Sottil; Jovic Ballottaggi: ...Ma quella dellaè una vittoria meritatissima. Gioca, pressa e mette in difficoltà i rossoneri. Maignan respinge una punizione di, poi deve ringraziare Tomori quando salva sulla ...

FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina si regala una serata magica battendo per la prima volta in stagione una big del campionato. Lo fa grazie alle reti di Nico Gonzalez e Jovic che premiano una prestaz ...È fragoroso il tonfo del Milan in casa della Fiorentina. Dopo un mese dal ko contro l’Inter nel derby, il 5 febbraio, i rossoneri cadono a Firenze e restano a 47 punti in classifica.