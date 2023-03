Fiorentina batte finalmente una grande | 2-1 al Milan Gol di Gonzalez e Jovic Bravo Italiano Pagelle

(Di domenica 5 marzo 2023) Ecco lache non ti aspetti, ma cheriesce a giocare unapartita e a vincerla contro una big del campionato. Vderrebbe da chiedersi: finora dov'erano giocatori capaci di una così bella impresa? Mistero. Il, temutissimo, perde 2-1, ma gli va bene. Perchè avrebbe meritato di lasciare un Franchi carico d'entusiasmo con un passivo assai più pesante. E' una vittoria, va detto onestamente, da ascrivere alla capacità diL'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleElTanque : @En3rix Interveniamo dal Franchi di Firenze Fiorentina batte Milan 2 a 1... - caroletta71 : RT @lakers751: La Fiorentina batte 2 a 1 il Milan in casa con rigore di Gonzalez e rete di Jovic - ItalyNowadays : Serie A: Fiorentina batte Milan 2-1. #Calcio - fisco24_info : Serie A: Fiorentina batte Milan 2-1: Al Franchi una vittoria dei viola nel ricordo di capitan Astori - WiAnselmo : RT @Mediagol: Fiorentina-Milan 2-1: apre Gonzalez, chiude Jovic. Italiano batte Pioli al Franchi -

Super prestazione dellacheil Milan imponendo il suo gioco. Hernandez prova a riaprirla nel finale, ma al Franchi finisce 2 - 1FIRENZE - Grazie ad un calcio di rigore di Nico Gonzalez e ad una rete di Jovic , (subentrato a Cabral) la2 - 1 il Milan e si aggiudica il primo big match della stagione. I viola hanno sfiorato più volte il gol nella prima frazione e nella ripresa sono andati a segno due volte. Theo ...Nella ripresa rigore per i padroni di casa per un fallo di Tomori su Ikoné: calcia Gonzalez ed è 1 - 0 per la. I rossoneri provano a reagire e ci provano con Rebic e Theo, ma Terracciano ...

Serie A: Fiorentina batte Milan 2-1 - Calcio Agenzia ANSA

Firenze, 4 marzo 2023 - Finalmente. La Fiorentina cercava una notte così e l'ha trovata. La notte di Davide Astori, di un ricordo commosso e partecipato da tutto il Franchi, compresi i numerosi tifosi ...FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina si regala una serata magica battendo per la prima volta in stagione una big del campionato. Lo fa grazie alle reti di Nico Gonzalez e Jovic che premiano una ...