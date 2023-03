Fiordelisi svela i nomi dei vip con cui ha avuto dei flirt | famosi nel calcio e nella tv

(Di domenica 5 marzo 2023) Prima di Edoardo Donnamaria, Antohadeicon diversi personaggi conosciuti. Il primo è stato con Ignazio Moser, poi è arrivato Francesco Chiofalo e adesso sappiamo che ha frequentato anche Joaquín Correa. Ieri sera al GF Vip Antodurante un gioco hato di essere stata con il famoso giocatore dell’Inter. “Devo dire tre personaggicon i quali houn? Ok rispondo, direi persone conosciute più che famose. Il primo è Francesco Chiofalo, Ignazio Moser e Correa il calciatore. Basta così dai. Se li saluto? No meglio di no ragazzi”. E su Ignazio Moser l’anno scorso si è pronunciato anche il padre della: “No non è vero che abbiamo conosciuto Ignazio Moser. E non ...

Gli ex di AntonellaQuali sono stati i fidanzati di Antonella prima di Edoardo Donnamaria La sua relazione più famosa è stata probabilmente con Francesco Chiofalo , il celebre Lenticchio ...... non riescono a trovare la sintonia e viversi una storia d'amore al Gf Vip , così come è noto ormai, quella dei" Donnalisi", formata da Antonellaed Edoardo Donnamari a che continuano ad ...... per quale motivo La decisione arriva 'dall'alto', così come riporta FanPage etutti i ... Sapevate che Antonellaha una sorella "Non vuole vedermi", il doloroso racconto #gfvip #...

