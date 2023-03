Finiscono in una scarpata con l' auto morti zio e nipote nel teramano

(Di domenica 5 marzo 2023) Teramo - Duein seguito ad un incidente stradale avvenuto attorno alle 19.20 a Pietracamela, nel, sulla strada provinciale SP43 che conduce ai Prati di Tivo. Le due vittime sono Giorgio Bellachioma, di 44 anni, e Andrea Cecca di 28, rispettivamente zio e, incon loro c'erano anche due ragazze che, sbalzate fuori dall'abitacolo, sono finite in una, in un punto impervio; sono ferite ed è in corso il recupero. Nell'incidente, riferiscono i Vigli del Fuoco del Comando di Teramo intervenuti sul posto, è rimasta coinvolta una Jeep Renegade che è uscita di strada terminando la sua corsa dopo un volo di 50 metri lungo una ripida. Sul posto, oltre ai carabinieri di Pietracamela è intervenuto il personale sanitario del 118 di Teramo e della Croce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... grignanipage : 'Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra' Fabrizio De André… - TreTsun : @bundolo48 @AnnaMonia_A 'Una scuola apolitica prepara gli indifferenti in politica. E sapete dove finiscono gli ind… - MarchezVousLuci : RT @ClaudioDeglinn2: HANNO SDOGANATO LE MORTI IMPROVVISE.. Muoiono tutti allo stesso modo... Cascano all'improvviso e senza una autopsia..… - GPTurchi : RT @ClaudioDeglinn2: HANNO SDOGANATO LE MORTI IMPROVVISE.. Muoiono tutti allo stesso modo... Cascano all'improvviso e senza una autopsia..… - mv82083974 : RT @ClaudioDeglinn2: HANNO SDOGANATO LE MORTI IMPROVVISE.. Muoiono tutti allo stesso modo... Cascano all'improvviso e senza una autopsia..… -

Il suo programma ècompleta enciclopedia della dissoluzione, innestata sul tronco del ... Tutti i salmiin gloria. In economia, obbedienza, cieca, pronta assoluta ai diktat di Davos, dal ...Due Ferrari che a tutta velocità vanno dritte incurva , saltano un terreno eper schiantarsi contro la recinzione divilla con piscina. Non si tratta della scena di un film ma di uno spettacolare incidente , per fortuna senza ...Io per esempio ho acquistato con il mio compagnoindipendente sul passo dei Giovi (entroterra ... ora ci saranno le unifamiliari che noni lavori - Carissima redazione, grazie per averci ...

La folle corsa di due Ferrari finisce contro la recinzione di una villa a Osimo: il video dell'incidente Virgilio Notizie

Le due vittime sono Giorgio Bellachioma, di 44 anni, e Andrea Cecca di 28, rispettivamente zio e nipote, in auto con loro c'erano anche due ragazze che, sbalzate fuori dall'abitacolo, sono finite in ...Due Ferrari che a tutta velocità vanno dritte in una curva, saltano un terreno e finiscono per schiantarsi contro la recinzione di una villa con piscina. Non si tratta della scena di un film ma di uno ...