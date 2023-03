Finisce 0-0 lo scontro salvezza tra Sampdoria e Salernitana

(Di domenica 5 marzo 2023) GENOVA (ITALPRESS) – Porte inviolate al Ferraris,in parità lotra. Il punto conquistato fa più felici i campani che tengono a distanza di sicurezza la zona retrocessione, mentre i liguri padroni di casa mancano ancora l'appuntamento con la prima vittoria interna e rimangono all'ultimo posto della classifica, adesso a pari punti con la Cremonese impegnata domani a Reggio Emilia con il Sassuolo. Emergenza in attacco per Stankovic: assenti lo squalificato Gabbiadini e l'infortunato Lammers, in campo dall'inizio lo spagnolo Jesè Rodriguez sostenuto da Sabiri e Cuisance. Paulo Sousa conferma l'undici che ha battuto il Monza all'Arechi. Davanti Piatek con Kastanos e Candreva, partono dalla panchina Mazzocchi, Maggiore e Dia. Una conclusione a giro da posizione ...

Finisce senza reti lo scontro salvezza fra blucerchiati e granata con un punto a testa che fa più felici gli ospiti. Un match intenso e vibrante con qualche occasione da ambo le parti ma non arrivano ...