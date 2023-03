Festino di calciatori a Barcellona | influencer sconvolta | “Sono scappata via

BARCELLONA (SPAGNA) - "Sono andata via piangendo" . Questo il racconto shock di Tatiana Kisiel , influencer che sui social ha descritto quanto le sarebbe accaduto in una festa diandata in scena in un hotel di Barcellona . Un racconto affidato a un video pubblicato su 'TikTok' che è divenuto ben presto virale, proprio nei giorni in cui tiene banco il caso Dani Alves ...Ildeifinisce nel peggiore dei modi: repressione senza fine in IranMa cosa è successo realmente Iran, "" per i: scatta l'arresto. Secondo quanto riportato in primis dall'agenzia iraniana Tasnim, alcuniin attività e alcuni ex...

La influencer al festino di un calciatore: “Sono andata via piangendo” Corriere dello Sport

La tiktoker ha parlato di un festino di calciatori in un hotel di Barcellona: "I ragazzi erano arroganti e stupidi, come il 90% dei calciatori. La prima cosa che ci hanno chiesto una volta lì è stata ...Una nota influencer ha rivelato alcuni dettagli su un festino che si sarebbe tenuto negli ultimi giorni in un noto hotel della città catalana.