Ferrari, ti resta solo il nome. Tra false illusioni e venditori di fumo (Di domenica 5 marzo 2023) Un avvio peggiore di Mondiale non poteva esserci per la Ferrari. A Sakhir la scuderia di Maranello, nello spiacevole quanto indesiderato déjà vu di tante domeniche della passata stagione, ha accumulato batoste in serie. E dire che già prima della gara era suonato un campanello d’allarme, con i meccanici che (per precauzione…) avevano sostituito la batteria sulla monoposto di Charles Leclerc. Dopo una partenza incoraggiante, ecco materializzarsi i problemi come un ciclone inarrestabile. Il monegasco ha accusato costantemente un gap sul giro tra 0,5 a 1,3 nei confronti dell’imprendibile Max Verstappen, venendo inesorabilmente sorpassato con irrisoria facilità anche da Sergio Perez. Dulcis in fundo (si fa per dire…) ecco il ritiro per un guasto presunto alla batteria (sì, proprio quella sostituita in precedenza!) ed il podio perso da Carlos Sainz in una ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Un avvio peggiore di Mondiale non poteva esserci per la. A Sakhir la scuderia di Maranello, nello spiacevole quanto indesiderato déjà vu di tante domeniche della passata stagione, ha accumulato batoste in serie. E dire che già prima della gara era suonato un campanello d’allarme, con i meccanici che (per precauzione…) avevano sostituito la batteria sulla monoposto di Charles Leclerc. Dopo una partenza incoraggiante, ecco materializzarsi i problemi come un ciclone inarbile. Il monegasco ha accusato costantemente un gap sul giro tra 0,5 a 1,3 nei confronti dell’imprendibile Max Verstappen, venendo inesorabilmente sorpassato con irrisoria facilità anche da Sergio Perez. Dulcis in fundo (si fa per dire…) ecco il ritiro per un guasto presunto alla batteria (sì, proprio quella sostituita in precedenza!) ed il podio perso da Carlos Sainz in una ...

