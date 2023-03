Ferrari GP Bahrain 2023, Vasseur: “Leclerc? Problema che non ci aspettavamo, è stato uno shock” (Di domenica 5 marzo 2023) Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del GP del Bahrain 2023: “Gara difficile, non è stato un buon risultato. Dobbiamo migliorare sull’affidabilità e sul degrado, ma su un circuito estremo come quello del Bahrain non era semplice. Almeno ora abbiamo un quadro chiaro: in qualifica ci siamo, in gara no. Dobbiamo ripartire da qui“. Vasseur ha poi commentato i problemi di Leclerc: “Non ce l’aspettavamo, dobbiamo analizzare quello che è successo. Si è trattato di uno shock perché Charles era tranquillamente al terzo posto e sarebbe stato un inizio di stagione positivo“. Infine, sul gap con la Red Bull: “Sul giro secco non siamo particolarmente ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Frederic, team principal della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del GP del: “Gara difficile, non èun buon risultato. Dobbiamo migliorare sull’affidabilità e sul degrado, ma su un circuito estremo come quello delnon era semplice. Almeno ora abbiamo un quadro chiaro: in qualifica ci siamo, in gara no. Dobbiamo ripartire da qui“.ha poi commentato i problemi di: “Non ce l’, dobbiamo analizzare quello che è successo. Si è trattato di unoperché Charles era tranquillamente al terzo posto e sarebbeun inizio di stagione positivo“. Infine, sul gap con la Red Bull: “Sul giro secco non siamo particolarmente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Durissimo Leclerc sull'esordio in Bahrain. Il monegasco ha parlato ai microfoni di Sky dopo il deludente ritiro di… - sportface2016 : #Ferrari #BahrainGP, #Vasseur: “#Leclerc? Problema che non ci aspettavamo, è stato uno shock” - QdSit : Verstappen vince in Bahrain, Ferrari in difficoltà - Gaebaldi : RT @LiberoReporter: F1 Gp Bahrain: vince Verstappen e Ferrari quarta con Sainz, Leclerc fuori - LiberoReporter : F1 Gp Bahrain: vince Verstappen e Ferrari quarta con Sainz, Leclerc fuori -