"Fermare i trafficanti di esseri umani". Cutro, l'appello del Papa (Di domenica 5 marzo 2023) Il pensiero e il dolore di Papa Francesco per i migranti morti nel naufragio in Calabria. "Non si ripetano simili tragedie", dice durante l'Angelus il Pontefice che chiede di Fermare i trafficanti di esseri umani. Poi esorta: "Le acque limpide del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti". Trovata in mare la 71ma vittima mentre proseguono le ricerche dei dispersi e anche le indagini.

