Feralpisalò e Pro Sesto allungano. L'Entella tiene il passo della Reggiana

Ricca domenica in Serie C, con i tre gironi in campo. girone a — Quello che era il terzetto di testa, diventa una coppia. Davanti a tutte adesso ci sono Pro Sesto e Feralpisalò, protagoniste entrambe ...

Feralpisalò e Pro Sesto allungano. L'Entella tiene il passo della Reggiana

Ricca domenica in Serie C, con i tre gironi in campo. girone a Quello che era il terzetto di testa, diventa una coppia. Davanti a tutte adesso ci sono Pro Sesto e Feralpisalò, protagoniste entrambe di colpi esterni che alimentano i sogni. Per la Pro Sesto il 3 - 1 sul campo della Pro Patria è arrivato grazie ai gol nel primo tempo di Sala e Corradi.

Lega Pro, Renate - FeralpiSalò 1 - 4: diretta live e risultato finale

Allo stadio "Città di Meda" di Meda, il Renate di Andrea Dossena ospita la FeralpiSalò di Stefano Vecchi nel match valido per la trentesima giornata del girone A di Lega Pro 2022/23. Le Pantere ...

Calcio serie C. Un grande Trento schianta il Lecco e vede i playoff. Ottava vittoria nel ritorno per i gialloblù

CLASSIFICA: Feralpisalò 54, Pro Sesto 54, Pordenone 51, Lecco 51, Vicenza 47, Renate 45, Pro Patria 43, ArzignanoChiampo 42, Padova 40, Novara 40, Trento 40, Virtus Verona 39, Juventus under 23 38