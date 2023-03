Fedez in vacanza con Chiara Ferragni ma salta l’udienza per Corinaldo: è polemica (Di domenica 5 marzo 2023) Fedez e Chiara Ferragni felici in vacanza, insieme. Con loro i figli Leone e Vittoria per qualche giorno di relax in famiglia. Sono foto che spazzano via completamente ogni voce di crisi: appariranno sul prossimo numero di Novella 2000, in edicola dal prossimo 8 marzo. Il noto settimanale ha dedicato alla famiglia Lucia-Ferragni la copertina. Le immagini sono del sito valbrembanaweb, che le ha fornite in esclusiva a Novella 2000. Verranno pubblicate tra qualche giorno e porranno la parola “fine” alle voci di crisi che si rincorrono da dopo il Festival di Sanremo 2023. Non si parlava d’altro che di quel gesto di Fedez che ha dato fastidio a Chiara Ferragni, quando si è prestato alla performance eccentrica di Rosa Chemical all’Ariston. Si parlava ... Leggi su optimagazine (Di domenica 5 marzo 2023)felici in, insieme. Con loro i figli Leone e Vittoria per qualche giorno di relax in famiglia. Sono foto che spazzano via completamente ogni voce di crisi: appariranno sul prossimo numero di Novella 2000, in edicola dal prossimo 8 marzo. Il noto settimanale ha dedicato alla famiglia Lucia-la copertina. Le immagini sono del sito valbrembanaweb, che le ha fornite in esclusiva a Novella 2000. Verranno pubblicate tra qualche giorno e porranno la parola “fine” alle voci di crisi che si rincorrono da dopo il Festival di Sanremo 2023. Non si parlava d’altro che di quel gesto diche ha dato fastidio a, quando si è prestato alla performance eccentrica di Rosa Chemical all’Ariston. Si parlava ...

