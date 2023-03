Fedez e Chiara Ferragni, nuovo avvistamento: crisi finita? (Di domenica 5 marzo 2023) La coppia di imprenditori avvistata nuovamente insieme: finita la crisi tra Fedez e Chiara Ferragni? Dopo settimane di polemiche iniziano ad arrivare indizi a ripetizione. La crisi tra Fedez e Chiara Ferragni è acqua passata? La coppia di imprenditori è stata avvistata già diverse volte negli ultimi giorni, chiari segnali di una ricomposizione della frattura. L’ultima apparizione del rapper e della influencer in ordine cronologico è quella di Lenna, un piccolo comune del bergamasco in cui Fedez e Chiara si sarebbero recati per far tappa nel noto agriturismo da Ferdy Wild. I due avrebbero trascorso il pomeriggio di ieri in zona Bergamo, come testimoniato anche dagli scatti postati dalla ... Leggi su 361magazine (Di domenica 5 marzo 2023) La coppia di imprenditori avvistata nuovamente insieme:latra? Dopo settimane di polemiche iniziano ad arrivare indizi a ripetizione. Latraè acqua passata? La coppia di imprenditori è stata avvistata già diverse volte negli ultimi giorni, chiari segnali di una ricomposizione della frattura. L’ultima apparizione del rapper e della influencer in ordine cronologico è quella di Lenna, un piccolo comune del bergamasco in cuisi sarebbero recati per far tappa nel noto agriturismo da Ferdy Wild. I due avrebbero trascorso il pomeriggio di ieri in zona Bergamo, come testimoniato anche dagli scatti postati dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Chiara Ferragni e Fedez insieme ora. Casa Cipriani a Milano (fonte Alberto Dandolo) - infoitcultura : Fedez e Chiara Ferragni insieme in Val Brembana - FQMagazineit : Fedez e Chiara Ferragni insieme in Val Brembana: la cover esclusiva di Novella 2000 - infoitcultura : Chiara Ferragni di nuovo in Val Brembana. Stavolta con Fedez - Profilo3Marco : RT @Corriere: Chiara Ferragni: pomeriggio in agriturismo in Val Brembana e stavolta c’è anche Fedez -