Fedez e Chiara Ferragni insieme in Val Brembana: la cover esclusiva di Novella 2000 (Di domenica 5 marzo 2023) La cover di Novella 2000 in edicola il prossimo 8 marzo li mostra insieme. Fedez e Chiara Ferragni, fotografati dal sito valBrembanaweb in esclusiva per il settimanale, sono tornati dove l’imprenditrice digitale era stata circa un mese fa assieme alle sorelle e ai figli. Siamo a Lenna, in Valle Brembana, e la coppia appare felice insieme a Leone e Vittoria. Una giornata in mezzo al verde, con i bimbi divertiti dai pony e qualche selfie con gli altri avventori della locanda. La crisi di cui si parla da giorni, esattamente da dopo Sanremo, sembra essere passata. Tutte le foto sono disponibili su Novella 2000. Secondo il settimanale si tratta di immagini che “mettono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Ladiin edicola il prossimo 8 marzo li mostra, fotografati dal sito valweb inper il settimanale, sono tornati dove l’imprenditrice digitale era stata circa un mese fa assieme alle sorelle e ai figli. Siamo a Lenna, in Valle, e la coppia appare felicea Leone e Vittoria. Una giornata in mezzo al verde, con i bimbi divertiti dai pony e qualche selfie con gli altri avventori della locanda. La crisi di cui si parla da giorni, esattamente da dopo Sanremo, sembra essere passata. Tutte le foto sono disponibili su. Secondo il settimanale si tratta di immagini che “mettono ...

