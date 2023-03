Fdi | dicono di non essere fascisti ma si indignano per la manifestazione antifascista

(Di domenica 5 marzo 2023) Il problema di Fratelli d'Italia, come del resto di tutti i reazionari, è che sono reazionari e mentreche il fascismo non esiste più si smentiscono da soli in pochi minuti. Ogni volta spuntano ...

Il problema di Fratelli d'Italia, come del resto di tutti i reazionari, è che sono reazionari e mentreche il fascismo non esiste più si smentiscono da soli in pochi minuti. Ogni volta spuntano fuori busti di Mussolini, saluti fascisti, nostalgici fascisti e - soprattutto - oggi volta che si ...Viene in quest'aula, e ci racconta tanti dati, chedi come questa scelta dell'UE peserà ... (XVII legislatura, anno 2014: deputata di, Meloni Giorgia) La maledizione di Palazzo Chigi colpisce ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Autonomia, le Regionisì al ddl Calderoli ma la ... Ma orasi smarca ...

Anarchici: Ambrogio (Fdi), 'escalation violenza intollerabile ... SardiniaPost

Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti tuona contro la manifestazione di Firenze e dice che bisognerebbe prendersela con gli anarchici.