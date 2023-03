Favino | «È bello veder giocare il Napoli | ti diverti Mi auguro vada avanti anche in Europa»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Pierfrancesco, romanista accanito. Il tema è la partita di stasera tra Roma e Juventus.parla della partita che si aspetta. «La Juve in questo momento è più quadrata di noi, ma la Roma sa essere sorprendente, nel bene e nel male». Parla di Mourinho. «Voglio essere sincero e da osservatore posso dire il gioco di Mou non mi esalta,quando allenava altre squadre. Forse dal punto di vista del gioco la Roma più bella rimane la prima di Spalletti».ammette di non riuscire ae i derby: troppa sofferenza. «Non posso proprio. Il derby io non lo vedo,quando ho il biglietto non ci vado. Sto male. Mi è stato sconsigliato dal cardiologo. Improvviso delle gite sul Sannio… Io sono sempre stato così, da ragazzino con la partita ...