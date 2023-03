Fascismo immaginario | violenti anarchici veri | la verità sulle piazze

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 5 marzo 2023) Zuppa di Porro. Ancora con il naufragio e le responsabilità del govcerno e Senaldi ricorda quando prodi e napolitano erano pres e ministro del governo che speronò profughi albanesi e furono promossi. Ritorna la piazza Rossa e Repubblica diventa lirica: Schlein, Landini e Conte. Ma ragazzi di che stiamo parlando? di un’aggressione squadrista? mavalà. Nel frattempi nessuno si fila la piazza rossa di Torino in cui hanno mandato all’ospedale due poliziotti: loro non contano, non sono mica studenti dei collettivi. Gli affari negli emirati e la conferma di De Scalzi, anche by Forza Italia. Guerra la fumo totale, dice la Stampa. E Franzen commenta #rassegnastampa5marzo L'articolo proviene da Nicola Porro.