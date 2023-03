Farina di insetti | una moda o un vero novel food? C’è un’importante preoccupazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 marzo 2023) Il trend deglio degli alimenti a base di, altamente nutrienti e considerati un’alternativa ad altri alimenti ricchi di proteine, prende origine almeno dai primi anni Duemila. Tuttavia, soprattutto nelle ultime settimane, l’argomento è sotto le luci dei riflettori dell’opinione pubblica, dopo il recente via libera alla commercializzazione in Europa di alcuni. La Commissione europea però a fine gennaio non ha autorizzato tutti gli alimenti a base di, ma solo una particolare polvere di grillo prodotta da un’azienda vietnamita. Eppure, l’occasione ha giustamente aperto il dibattito su tutti i fronti della vicenda, generando talora confusione e allarmismo. Da anni il mondo dell’alimentazione vede negli, e in generale nelle cosiddette proteine ...