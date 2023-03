Falcone: «Gol Mkhitaryan? Non potevo fare nulla! Inter ha qualcosa in più» (Di domenica 5 marzo 2023) Falcone è stato Intercettato a San Siro al termine di Inter-Lecce, match del venticinquesimo turno di Serie A vinto dai nerazzurri 2-0. Di seguito la sua analisi post-partita affidata a DAZN ESENTE DA COLPE – Wladimiro Falcone ha dichiarato questo dopo il fischio finale di Inter-Lecce: «Il gol di Mkhitaryan? L’ho rivisto un paio di volte, non si prende un tiro del genere. Non è colpa mia, ha fatto un grandissimo gol. Io sono molto autocritico, anche dove posso far poco ma in questo caso non potevo fare quasi nulla. Portieri italiani? Io penso che il merito vada ai preparatori dei portieri, in Italia abbiamo i migliori. Normale poi conoscere i vari Vicario, lasciando perdere Donnarumma che è un’eccezione visto che già a 16 anni era fortissimo. ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023)è statocettato a San Siro al termine di-Lecce, match del venticinquesimo turno di Serie A vinto dai nerazzurri 2-0. Di seguito la sua analisi post-partita affidata a DAZN ESENTE DA COLPE – Wladimiroha dichiarato questo dopo il fischio finale di-Lecce: «Il gol di? L’ho rivisto un paio di volte, non si prende un tiro del genere. Non è colpa mia, ha fatto un grandissimo gol. Io sono molto autocritico, anche dove posso far poco ma in questo caso nonquasi nulla. Portieri italiani? Io penso che il merito vada ai preparatori dei portieri, in Italia abbiamo i migliori. Normale poi conoscere i vari Vicario, lasciando perdere Donnarumma che è un’eccezione visto che già a 16 anni era fortissimo. ...

