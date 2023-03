"Facciamo nostre le parole del Papa. Vanno fermati i trafficanti" (Di domenica 5 marzo 2023) AGI - "Le parole del Santo Padre rappresentano un grande richiamo per tutte le istituzioni. Come governo le Facciamo nostre, continuando a impiegare tutte le forze necessarie per combattere i trafficanti di esseri umani e fermare le morti in mare". Così su Facebook, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo all'appello lanciato da Francesco durante l'Angelus. Il Papa si è commosso, ricordando la tragedia dei migranti morti nel mare di Calabria. E ha chiesto di fermare i trafficanti di esseri umani, esprimendo il suo apprezzamento per la solidarietà dimostrata dalla popolazione locale e dalle istituzioni. E il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la sua visita ad Abu Dhabi, ha annunciato che il prossimo Consiglio dei ministri si terrà proprio a Cutro, nel ... Leggi su agi (Di domenica 5 marzo 2023) AGI - "Ledel Santo Padre rappresentano un grande richiamo per tutte le istituzioni. Come governo le, continuando a impiegare tutte le forze necessarie per combattere idi esseri umani e fermare le morti in mare". Così su Facebook, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo all'appello lanciato da Francesco durante l'Angelus. Ilsi è commosso, ricordando la tragedia dei migranti morti nel mare di Calabria. E ha chiesto di fermare idi esseri umani, esprimendo il suo apprezzamento per la solidarietà dimostrata dalla popolazione locale e dalle istituzioni. E il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la sua visita ad Abu Dhabi, ha annunciato che il prossimo Consiglio dei ministri si terrà proprio a Cutro, nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Le parole del Santo Padre rappresentano un grande richiamo per tutte le Istituzioni. Come Governo le facciamo nostr… - marifcinter : #Marotta: 'Ringrazio la proprietà, non ha mai fatto mancare nulla e questo è importante. Nel nostro sport la cultur… - kep1er_italia : Purtroppo questa mattina il padre di Youngeun è deceduto...?? La Wake One ha fatto questo comunicato sul fancafe. F… - nelsonsil1286 : RT @GiorgiaMeloni: Le parole del Santo Padre rappresentano un grande richiamo per tutte le Istituzioni. Come Governo le facciamo nostre, co… - Layla80862270 : @Agenzia_Ansa Rispediteli da dove sono arrivati, non dobbiamo mantenerli nelle nostre carceri, facciamo spazio Basta comandare a casa nostra -