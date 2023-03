Fabrizio Fabbri è il nuovo a.d. di Ansaldo Energia (Di domenica 5 marzo 2023) . Lo decide Cdp. Il manager, 58 anni, ha un’esperienza trentennale nel settore Energia e Oil&Gas. Ricopre ruoli apicali nelle società americane General Electric e EthoeEnergy. Inizia la carriera nel 1988 in Ricciarelli Spa (Gruppo Sasib) per poi entrare, nel dicembre del 1989, nella toscana nuovo Pignone, all’epoca controllata da Eni e ceduta poi a General Electric. Successivamente diventa general manager per il Sud e l’Est Europa della compagnia americana. A partire dal 2015 assume il ruolo di a.d. di Alstom Power Italia. In questo ruolo ha gestito, in particolare, l’intero business di GE Power Services. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 5 marzo 2023) . Lo decide Cdp. Il manager, 58 anni, ha un’esperienza trentennale nel settoree Oil&Gas. Ricopre ruoli apicali nelle società americane General Electric e EthoeEnergy. Inizia la carriera nel 1988 in Ricciarelli Spa (Gruppo Sasib) per poi entrare, nel dicembre del 1989, nella toscanaPignone, all’epoca controllata da Eni e ceduta poi a General Electric. Successivamente diventa general manager per il Sud e l’Est Europa della compagnia americana. A partire dal 2015 assume il ruolo di a.d. di Alstom Power Italia. In questo ruolo ha gestito, in particolare, l’intero business di GE Power Services. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Ansaldo Energia (CDP Equity), Fabrizio Fabbri nuovo Amministratore Delegato - AnsaLiguria : Ansaldo Energia:Cdp designa Fabrizio Fabbri come nuovo a.d.. In sostituzione di Giuseppe Marino #ANSA - studiomarzocchi : Ultima Ora: Ansaldo Energia, Fabrizio Fabbri nuovo ceo: la decisione di Cdp #economia #italia #governo #finanza… - bizcommunityit : Ansaldo Energia: Fabrizio Fabbri designato da Cdp amministratore ... #CEO - alecavo : RT @ansa_liguria: Ansaldo Energia:Cdp designa Fabrizio Fabbri come nuovo a.d. -