F1, una Ferrari pragmatica sfida la Red Bull a Sakhir: il degrado delle gomme decisivo nel primo round del Mondiale 2023 (Di domenica 5 marzo 2023) Meno titoloni sui giornali e più concretezza. Se si attendeva un primo importante segnale dalla nuova gestione sportiva in Ferrari di Frederic Vasseur in Bahrain, sede del primo round del Mondiale 2023 di F1, si è stati accontentati. Fred e i piloti ne avevamo parlato prima delle qualifiche e il concetto è il seguente: si lavora in funzione della gara, consapevoli di pregi e di difetti dell’attuale SF-23. La monoposto di Maranello ha sicuramente compiuto uno step in avanti sul piano dell’efficienza aerodinamica rispetto al 2022, come dimostrato dai 12 km/h guadagnati in termini di velocità massima su questo circuito nel confronto con la F1-75. Tuttavia, resta uno degli aspetti critici che la Rossa si trascina da un po’, ovvero l’eccessivo degrado ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Meno titoloni sui giornali e più concretezza. Se si attendeva unimportante segnale dalla nuova gestione sportiva indi Frederic Vasseur in Bahrain, sede deldeldi F1, si è stati accontentati. Fred e i piloti ne avevamo parlato primaqualifiche e il concetto è il seguente: si lavora in funzione della gara, consapevoli di pregi e di difetti dell’attuale SF-23. La monoposto di Maranello ha sicuramente compiuto uno step in avanti sul piano dell’efficienza aerodinamica rispetto al 2022, come dimostrato dai 12 km/h guadagnati in termini di velocità massima su questo circuito nel confronto con la F1-75. Tuttavia, resta uno degli aspetti critici che la Rossa si trascina da un po’, ovvero l’eccessivo...

