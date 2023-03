F1, Toto Wolff: “È stata una delle nostre giornate peggiori. Ci mancava ritmo, Red Bull su un altro pianeta” (Di domenica 5 marzo 2023) Mercedes esce con le ossa rotte dal Gran Premio del Bahrain 2023, valevole come primo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. La W14 si è rivelata a conti fatti la quarta forza in campo dal punto di vista della performance in gara, alle spalle di Red Bull, Ferrari e Aston Martin. Bilancio disastroso dunque in avvio di stagione per le Frecce d’Argento, che avevano fissato obiettivi ben più ambiziosi in vista di questa annata. “Oggi è stato uno dei nostri giorni peggiori in F1. Davvero non è andato bene nulla, ci mancava proprio il ritmo. Questo è uno specchio dei test. L’Aston Martin è molto veloce, se lo meritano“, il primo commento a caldo del CEO e team principal Mercedes Toto Wolff sul quinto posto di Lewis Hamilton e la settima piazza di George Russell a Sakhir. “La Red ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Mercedes esce con le ossa rotte dal Gran Premio del Bahrain 2023, valevole come primo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. La W14 si è rivelata a conti fatti la quarta forza in campo dal punto di vista della performance in gara, alle spalle di Red, Ferrari e Aston Martin. Bilancio disastroso dunque in avvio di stagione per le Frecce d’Argento, che avevano fissato obiettivi ben più ambiziosi in vista di questa annata. “Oggi è stato uno dei nostri giorniin F1. Davvero non è andato bene nulla, ciproprio il. Questo è uno specchio dei test. L’Aston Martin è molto veloce, se lo meritano“, il primo commento a caldo del CEO e team principal Mercedessul quinto posto di Lewis Hamilton e la settima piazza di George Russell a Sakhir. “La Red ...

