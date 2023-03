F1 su TV8, GP Bahrain 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara (Di domenica 5 marzo 2023) Nell’odierna giornata di domenica 5 marzo si disputerà il Gran Premio del Bahrain di F1. La gara comincerà alle ore 16.00 italiane e rappresenterà l’atto inaugurale della stagione 2023, nella quale sono previsti ben ventitrè GP. Mai, nella storia del Circus, era stato programmato un numero così elevato di appuntamenti. Peraltro più di un sesto degli eventi saranno concentrati in Medio Oriente (altro record). Si correrà quattro volte in questa opulenta area dell’orbe terracqueo. Il primo Gran Premio del Bahrain si corse nel 2004 e venne vinto dalla Ferrari di Michael Schumacher davanti al compagno di squadra Rubens Barrichello. L’esito è stato il medesimo nel 2022, risoltosi con una doppietta del Cavallino Rampante. Dodici mesi orsono vinse Charles Leclerc con Carlos Sainz al secondo posto. Il pilota ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Nell’odierna giornata di domenica 5 marzo si disputerà il Gran Premio deldi F1. Lacomincerà alle ore 16.00 italiane e rappresenterà l’atto inaugurale della stagione, nella quale sono previsti ben ventitrè GP. Mai, nella storia del Circus, era statoto un numero così elevato di appuntamenti. Peraltro più di un sesto degli eventi saranno concentrati in Medio Oriente (altro record). Si correrà quattro volte in questa opulenta area dell’orbe terracqueo. Il primo Gran Premio delsi corse nel 2004 e venne vinto dalla Ferrari di Michael Schumacher davanti al compagno di squadra Rubens Barrichello. L’esito è stato il medesimo nel 2022, risoltosi con una doppietta del Cavallino Rampante. Dodici mesi orsono vinse Charles Leclerc con Carlos Sainz al secondo posto. Il pilota ...

