F1 | Sergio Perez | “Un ritorno in pista perfetto! Mi sto avvicinando a Verstappen sessione dopo sessione…”

(Di domenica 5 marzo 2023) Festeggiae festeggia anche la Red Bullil Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Nello splendido scenario del tracciato di Sakhir, infatti, il pilota messicano ha completato la doppietta del team di Milton Keynes, dato che il successo è andato a un impressionante Max, ma il nativo di Guadalajara ha saputo regolare Charles Leclerc che poi, suo malgrado, ha chiuso anzitempo la sua giornata con un ennesimo problema tecnico in casa Ferrari. Un secondo posto a 11.9? dal compagno di scuderia che, ad ogni modo, regala grandi sorrisi a “Checo” come conferma nel corso delle interviste di rito post-gara, oggi condotte da Nico Rosberg: “Davvero un grande inizio per il team. Se ripenso a come avevamo chiuso la gara di un anno fa (doppio ritiro ndr) il passo in ...