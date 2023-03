F1, Red Bull perfetta come ai tempi di Vettel. Non si vede una rivale anche solo credibile (Di domenica 5 marzo 2023) Red Bull conferma l’ottima impressione destata nella tre-giorni di test invernali e mette in scena una prova di forza davvero impressionante sul circuito di Sakhir, centrando la doppietta nel Gran Premio del Bahrain 2023 di Formula Uno dopo aver fatto uno-due anche in qualifica al sabato. Un weekend praticamente perfetto per il Drink Team, in cui è mancato di fatto solo il punto bonus per il giro veloce in gara. La scuderia di Milton Keynes potrebbe avere aperto il secondo ciclo vincente della sua storia nella massima serie automobilistica globale, dopo il quadriennio dorato 2010-2013 in cui arrivarono ben otto titoli iridati (4 tra i piloti e altrettanti tra i costruttori) grazie alla coppia formata da Sebastian Vettel e Mark Webber. Questa Red Bull sembra aver eguagliato il dominio di quel periodo ed ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Redconferma l’ottima impressione destata nella tre-giorni di test invernali e mette in scena una prova di forza davvero impressionante sul circuito di Sakhir, centrando la doppietta nel Gran Premio del Bahrain 2023 di Formula Uno dopo aver fatto uno-duein qualifica al sabato. Un weekend praticamente perfetto per il Drink Team, in cui è mancato di fattoil punto bonus per il giro veloce in gara. La scuderia di Milton Keynes potrebbe avere aperto il secondo ciclo vincente della sua storia nella massima serie automobilistica globale, dopo il quadriennio dorato 2010-2013 in cui arrivarono ben otto titoli iridati (4 tra i piloti e altrettanti tra i costruttori) grazie alla coppia formata da Sebastiane Mark Webber. Questa Redsembra aver eguagliato il dominio di quel periodo ed ...

