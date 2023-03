F1, pagelle GP Bahrain 2023: Ferrari peggio del 2022. Red Bull di un altro pianeta, Alonso oltre il tempo (Di domenica 5 marzo 2023) L’urlo della Red Bull spaventa il Mondiale di Formula Uno 2023. Parafrasando il titolo del celebre film di Bruce Lee, il team di Milton Keynes ha letteralmente dominato sul circuito di Sakhir, ben oltre la doppietta Max Verstappen-Sergio Perez. Il margine sui rivali è sensazionale e alle loro spalle si segnala solo un Fernando Alonso “come ai vecchi tempi”. Malissimo la Ferrari, poco meglio la Mercedes. McLaren disastrosa. Andiamo, quindi, a consegnare le prime roventi pagelle della stagione… LE pagelle DEL GP DEL Bahrain Max Verstappen 9: non ha dovuto nemmeno sforzarsi a Sakhir. La sua gara è durata, metro più, metro meno, fino a curva 1. Da quel momento in avanti l’olandese ha condotto la gara con il braccio fuori dal finestrino. Come un turista. Ha ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) L’urlo della Redspaventa il Mondiale di Formula Uno. Parafrasando il titolo del celebre film di Bruce Lee, il team di Milton Keynes ha letteralmente dominato sul circuito di Sakhir, benla doppietta Max Verstappen-Sergio Perez. Il margine sui rivali è sensazionale e alle loro spalle si segnala solo un Fernando“come ai vecchi tempi”. Malissimo la, poco meglio la Mercedes. McLaren disastrosa. Andiamo, quindi, a consegnare le prime roventidella stagione… LEDEL GP DELMax Verstappen 9: non ha dovuto nemmeno sforzarsi a Sakhir. La sua gara è durata, metro più, metro meno, fino a curva 1. Da quel momento in avanti l’olandese ha condotto la gara con il braccio fuori dal finestrino. Come un turista. Ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : #F1, pagelle #BahrainGP 2023: #Ferrari peggio del 2022. #RedBull di un altro pianeta, #Alonso oltre il tempo… - sportface2016 : #F1 | Le pagelle del #BahrainGP: #Verstappen di un altro pianeta, incubo #Leclerc - KMassy04 : Pagelle Gp Bahrain piloti Verstappen 10, in testa dalla prima curva e non sbaglia nulla; Perez 9, bravo a mantenere… - leggoit : GP Bahrain, le pagelle: dominio di Verstappen e Red Bull. Out Leclerc, splendido Alonso: Sargeant, ottimo debutto - sportface2016 : Le pagelle delle qualifiche del #BahrainGP di #F1: #Verstappen col piede giusto, #Leclerc rinuncia alla prima fila -