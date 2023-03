F1 oggi | GP Bahrain 2023 | orario gara | tv | streaming | programma Sky e TV8

(Di domenica 5 marzo 2023), domenica 5 marzo, andrà in scena il GP del, primo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Sakhir si prospetta unamolto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 16.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. Prima fila tutta Red Bull: Max Verstappen ha ottenuto la 21ª pole-position in carriera ieri davanti al messicano Sergio Perez. Una dimostrazione di forza da parte del campione del mondo, che ha voluto ribadire il concetto. Alle loro spalle ci saranno le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. Le Rosse hanno espresso una buona performance sul giro secco, ma nel risultato finale ha inciso quelle che sono le attuali criticità. Leclerc, infatti, ha deciso di abortire il suo ...

Per quanto ero indietro ieri, però,il livello è stato più decente " , ha infatti dichiarato ai microfoni di Sky Sport . Sainz in vista della gara in"Alla fine, in gara farà la ......l'ottavo posto raggiunto nelle qualifiche del Gran Premio di F1 del2023, il pilota canadese dell'Aston Martin Lance Stroll ha così parlato: "Sono molto contento per il risultato di, ...Ora invece, dopo le qualifiche del GP del, Nico Hulkenberg è super e basta. Il veterano ...che su questa stessa pista 12 mesi fa aveva vissuto una favola molto simile a quella sperimentata...

Gran Premio del Bahrain 2023: quando in tv e orario del Campionato di Formula 1 in simultanea sulle pay tv e anche in chiaro su TV8.