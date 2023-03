F1 | Luigi Mazzola deluso | “Ferrari deprimente | Sainz a oltre 40? da Verstappen…Un altro mondo!”

Leggi su oasport

(Di domenica 5 marzo 2023) Un brutto esordio per lanel Mondiale 2023 di F1. La Rossa hanon poco per le prestazioni in pista nel primo GP dell’anno in Bahrain. Sul tracciato di Sakhir sono arrivati un amaro quarto posto con lo spagnolo Carlosa 48? dal vincitore Max Verstappen (Red Bull) e un ritiro altrettanto indigesto del monegasco Charles Leclerc, quando era in terza posizione. In sostanza, una domenica da dimenticare in cui sono mancate le performance e l’affidabilità. Non può che essere critica la valutazione sulla Rossa che si presentava al via di questo fine-settimana tra tanti dubbi, ma non certo con la consapevolezza che si sarebbe presa questa scoppola A sottolineare la negatività della situazione è stato chi inci ha lavorato lungamente, ovvero l’ingegnere, ...