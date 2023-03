F1, Lewis Hamilton: “Siamo lontani da quelli davanti, non mi aspettavo niente di diverso” (Di domenica 5 marzo 2023) La Mercedes non è uscita benissimo dal GP del Bahrain. Nel gran premio inaugurale della stagione, Lewis Hamilton ha raggiunto una discreta quinta posizione e George Russell in settima piazza. Le Frecce d’Argento hanno mostrato sicuramente un passo gara più incoraggiante rispetto a quello da qualifica. Non particolarmente contento Hamilton di questa prima gara: “Le sensazioni non sono state buone, mi aspettavo questo“. Il sette volte campione del mondo ha parlato della prestazione in questo primo appuntamento: “Non mi aspettavo fossimo veloci oggi, quindi non sono sorpreso. Sono contento che Siamo arrivati sulle code delle Aston Martin nonostante il nostro passo gara fosse inferiore“. Infine, una battuta del britannico in vista delle prossime gare: “Il gap rispetto a coloro che ci hanno ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) La Mercedes non è uscita benissimo dal GP del Bahrain. Nel gran premio inaugurale della stagione,ha raggiunto una discreta quinta posizione e George Russell in settima piazza. Le Frecce d’Argento hanno mostrato sicuramente un passo gara più incoraggiante rispetto a quello da qualifica. Non particolarmente contentodi questa prima gara: “Le sensazioni non sono state buone, miquesto“. Il sette volte campione del mondo ha parlato della prestazione in questo primo appuntamento: “Non mifossimo veloci oggi, quindi non sono sorpreso. Sono contento chearrivati sulle code delle Aston Martin nonostante il nostro passo gara fosse inferiore“. Infine, una battuta del britannico in vista delle prossime gare: “Il gap rispetto a coloro che ci hanno ...

