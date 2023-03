F1, Lance Stroll: “Le ultime settimane sono state le più pazze della mia vita (Di domenica 5 marzo 2023) L’Aston Martin è stata la grande sorpresa del GP del Bahrain, prima gara del Mondiale di Formula 1 2023. La scuderia britannica è riuscita a salire sul podio con Fernando Alonso, ma il personaggio è stato Lance Stroll, sesto con problemi alla caviglia e il polso fratturato. Queste le parole del canadese a fine gara sul contatto con Alonso: “C’è stato un tocco in un momento sbagliato perché tutte queste cose se accadessero con la grande macchina che abbiamo sarebbe un rimpianto, ma fortunatamente ci siamo salvati, abbiamo fatto una buona gara e siamo andati a punti“. Stroll ha parlato anche dell’infortunio: “Le ultime due settimane sono state le più pazze della mia vita Un momento terribile per cadere dalla bici, i ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) L’Aston Martin è stata la grande sorpresa del GP del Bahrain, prima gara del Mondiale di Formula 1 2023. La scuderia britannica è riuscita a salire sul podio con Fernando Alonso, ma il personaggio è stato, sesto con problemi alla caviglia e il polso fratturato. Queste le parole del canadese a fine gara sul contatto con Alonso: “C’è stato un tocco in un momento sbagliato perché tutte queste cose se accadessero con la grande macchina che abbiamo sarebbe un rimpianto, ma fortunatamente ci siamo salvati, abbiamo fatto una buona gara e siamo andati a punti“.ha parlato anche dell’infortunio: “Leduele piùmiaUn momento terribile per cadere dalla bici, i ...

