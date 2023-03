F1, la nuova centralina avrebbe causato il ritiro della Ferrari di Charles Leclerc: il monegasco a Gedda potrebbe essere penalizzato (Di domenica 5 marzo 2023) Una vera e proprio Caporetto per la Ferrari. Il GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2023 di F1, è stato quello della disfatta per il Cavallino Rampante, tenuto conto della prestazione decisamente negativa in gara (quarto posto di Carlos Sainz distantissimo dal vertice) e del ritiro del monegasco Charles Lclerc. In sostanza, sono mancate sia la velocità che l’affidabilità. Del resto, i presupposti erano stati negativi già prima della gara, in riferimento alla notizia della sostituzione del pacchetto “batteria+centralina” sulla monoposto di Leclerc, a scopo precauzionale. Pertanto, si è deciso di dotare la Rossa di nuovi componenti per avere certezza di consistenza. Ironia della sorte, però, la ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Una vera e proprio Caporetto per la. Il GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2023 di F1, è stato quellodisfatta per il Cavallino Rampante, tenuto contoprestazione decisamente negativa in gara (quarto posto di Carlos Sainz distantissimo dal vertice) e deldelLclerc. In sostanza, sono mancate sia la velocità che l’affidabilità. Del resto, i presupposti erano stati negativi già primagara, in riferimento alla notiziasostituzione del pacchetto “batteria+” sulla monoposto di, a scopo precauzionale. Pertanto, si è deciso di dotare la Rossa di nuovi componenti per avere certezza di consistenza. Ironiasorte, però, la ...

