F1 | inizio di stagione da dimenticare per la Ferrari di Leclerc | costretto al ritiro per un guasto In Bahrein trionfa Verstappen

(Di domenica 5 marzo 2023) Anno nuovo, copione invariato. Maxsu RedBull l’ha fatta da padrone nel primo Gran Premio di Formula 1 della, disputato oggi in: scattato dalla pole position, il campione del mondo in carica ha fatto sua la prima corsa del Mondiale 2023. Dietro di lui è arrivato il compagno di scuderia Sergio Perez. Terzo posto per l’exsta Fernando Alonso, che corre ora su Aston Martin. La primagiunta al traguardo è quella di Carlos Sainz, piazzatosi quarto davanti a Lewis Hamilton. Male, anzi malissimo, è andata la gara invece per l’altra auto rossa, quella di Charlesalal 41esimo giro. «No power», si sente dire tristemente al monegasco via radio prima di parcheggiare la sua SF-23 a bordo pista: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bellinimr : RT @Roberta07love: Vanno fatti i complimenti al team @AstonMartinF1, hanno fatto davvero un ottimo lavoro con la AMR23. Sono la sorpresa di… - VincePirro : immagine perfetta del nostro inizio di stagione, è lunghissima ancora ma serve inevitabilmente una svolta... sempre… - DarioScarpa02 : Inizio di stagione complicato per la @ScuderiaFerrari. #Leclerc costretto al ritiro a causa di un problema accusato… - SCVDERIA16 : @sempre_f3de inizio stagione splendido - chiadybala : RT @imscorpjo: che inizio stagione di merda -

AGI -nuova, ma la sinfonia è sempre la stessa: Max Verstappen e la Red Bull dominano in Bahrain ,... Capitolo Rosse:subito in salita per il team di Maranello, che dopo la doppietta dell'...Il pilota olandese della Red Bull ha dominato dall'alla fine il Gp del Bahrain, chiudendo ... Il pilota olandese della Red Bull, che ha dominato la scorsa, sulla pista di Sakhir è ...Disastro rosso al via della nuovadi Formula 1 per la Ferrari con Charles Leclerc subito fermato da un problema di ... ben presto è stato costretto a fare i conti con la verità di questo...

L’Attacco dei Giganti Stagione Finale Parte 3, recensione: un inizio soporifero Tom's Hardware Italia

Roma – Stagione nuova, ma la sinfonia è sempre la stessa: Max Verstappen e la Red Bull dominano in Bahrain, con l'olandese che si aggiudica la prima gara del 2023 di Formula 1 e la scuderia austriaca ...Nella giornata di oggi sono andati sin qui in scena due match valevoli per il 25esimo turno di Serie A. A partire dalle 12.30 si sono affrontate al Picco lo Spezia di mister Leonardo Semplici e l’Hell ...