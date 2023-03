F1, incubo Ferrari in Bahrain: Leclerc si ritira. Vince Verstappen, Sainz quarto (Di domenica 5 marzo 2023) SAKHIR - La Ferrari esce delusa dal Gran Premio del Bahrain , valevole per la prima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Charles Leclerc è costretto al ritiro dopo 41 giri , mentre per Carlos Sainz ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 marzo 2023) SAKHIR - Laesce delusa dal Gran Premio del, valevole per la prima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Charlesè costretto al ritiro dopo 41 giri , mentre per Carlos...

