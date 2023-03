F1 in tv oggi, GP Bahrain 2023: orari TV8 e Sky, programma, streaming (Di domenica 5 marzo 2023) Il momento della resa dei conti è ormai arrivato per i protagonisti della Formula Uno, impegnati quest’oggi a Sakhir (dalle ore 16.00 italiane) per il Gran Premio del Bahrain 2023 valevole come primo appuntamento stagionale del nuovo Mondiale. Si preannuncia un grande spettacolo sotto i riflettori del circuito mediorientale, con Max Verstappen favorito principale per la vittoria ma diversi avversari temibili subito alle sue spalle in griglia. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 16.00 L’olandese della Red Bull precede in prima fila proprio il compagno di squadra messicano Sergio Perez, in grande spolvero sinora nel weekend di Sakhir soprattutto sul giro secco, mentre le Ferrari occupano la seconda linea dello schieramento con Charles Leclerc 3° davanti a Carlos Sainz. Il monegasco della Rossa sembra l’unico in grado di attaccare e ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Il momento della resa dei conti è ormai arrivato per i protagonisti della Formula Uno, impegnati quest’a Sakhir (dalle ore 16.00 italiane) per il Gran Premio delvalevole come primo appuntamento stagionale del nuovo Mondiale. Si preannuncia un grande spettacolo sotto i riflettori del circuito mediorientale, con Max Verstappen favorito principale per la vittoria ma diversi avversari temibili subito alle sue spalle in griglia. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 16.00 L’olandese della Red Bull precede in prima fila proprio il compagno di squadra messicano Sergio Perez, in grande spolvero sinora nel weekend di Sakhir soprattutto sul giro secco, mentre le Ferrari occupano la seconda linea dello schieramento con Charles Leclerc 3° davanti a Carlos Sainz. Il monegasco della Rossa sembra l’unico in grado di attaccare e ...

