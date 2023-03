F1, in Bahrain doppietta Red Bull. Esordio amaro per le Ferrari: Leclerc si ritira. Sainz 4° (Di domenica 5 marzo 2023) doppietta Red Bull nel primo gran premio della stagione. Max Verstappen parte primo e chiude primo davanti al compagno di squadra Sergio Perez e al ritrovato Fernando Alonso, terzo su una rediviva Aston Martin. Quarta la Ferrari di Carlos Sainz, che tiene la posizione su Hamilton nelle battute finali dopo essere stato inseguito e superato dal connazionale. Male, malissimo per Leclerc che si infila in seconda posizione al via ma viene ripreso prima della metà gara da Sergio Perez. Dopo aver cambiato la batteria prima della partenza, il monegasco è costretto ad abbandonare la terza posizione al 41° giro, lasciato a piedi da una macchina mai competitiva per la vittoria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023)Rednel primo gran premio della stagione. Max Verstappen parte primo e chiude primo davanti al compagno di squadra Sergio Perez e al ritrovato Fernando Alonso, terzo su una rediviva Aston Martin. Quarta ladi Carlos, che tiene la posizione su Hamilton nelle battute finali dopo essere stato inseguito e superato dal connazionale. Male, malissimo perche si infila in seconda posizione al via ma viene ripreso prima della metà gara da Sergio Perez. Dopo aver cambiato la batteria prima della partenza, il monegasco è costretto ad abbandonare la terza posizione al 41° giro, lasciato a piedi da una macchina mai competitiva per la vittoria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

