F1 | il ritiro di Charles Leclerc a Sakhir | “No power” – VIDEO

(Di domenica 5 marzo 2023) La stagione 2023 di Formula 1 è iniziata nel segno della Red Bull. La scuderia austriaca ha dominato in lungo e in largo il GP del Bahrain, vincendo con Max Verstappen e facendo doppietta con Sergio Perez, candidando come la superpotenza di questo Mondiale. Mondiale che è cominciato benissimo anche per la Aston Martin e per Fernando Alonso che è tornato sul podio dopo un anno e mezzo mostrando un super passo gara nella seconda parte: lo spagnolo quest’anno può riuscire a togliersi delle soddisfazioni e a vivere una seconda giovinezza. La Ferrari ha stentato con il quarto posto di Carlos Sainz e ildie la sua macchina che si è piantata in rettilineo quando era in terza posizione e poteva raggiungere il podio. Andiamo a vedere il momento dello stop del monegasco.: IL...