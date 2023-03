F1, Helmut Marko: “Alonso? E’ nella miglior forma della sua vita” (Di domenica 5 marzo 2023) Dopo la fine del primo GP della stagione 2023, in F1 tutti vogliono rilasciare le proprie impressioni: dai protagonisti in pista a quelli al muretto. Helmut Marko, superconsulente di una Red Bull che ha già fatto capire che quest’anno vuole dominare, si è espresso in particolare su un Fernando Alonso capace di prendersi, al termine del Gran Premio del Bahrein il terzo posto, alla prima gara con l’Aston Martin. Alla televisione austriaca ServusTV, il manager ha detto, a proposito del driver spagnolo: “Alonso? Se fosse partito più avanti probabilmente ci avrebbe creato dei problemi. Il suo duello con Hamilton è stato emozionante, corretto e leale. Cose da “vecchia scuola”, favorite anche dai tempi e dalle gomme montate”. Poi ha aggiunto: “Non so quanto l’Aston Martin svilupperà ancora l’auto durante ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Dopo la fine del primo GPstagione 2023, in F1 tutti vogliono rilasciare le proprie impressioni: dai protagonisti in pista a quelli al muretto., superconsulente di una Red Bull che ha già fatto capire che quest’anno vuole dominare, si è espresso in particolare su un Fernandocapace di prendersi, al termine del Gran Premio del Bahrein il terzo posto, alla prima gara con l’Aston Martin. Alla televisione austriaca ServusTV, il manager ha detto, a proposito del driver spagnolo: “? Se fosse partito più avanti probabilmente ci avrebbe creato dei problemi. Il suo duello con Hamilton è stato emozionante, corretto e leale. Cose da “vecchia scuola”, favorite anche dai tempi e dalle gomme montate”. Poi ha aggiunto: “Non so quanto l’Aston Martin svilupperà ancora l’auto durante ...

