F1 | Gp del Bahrain | Leclerc costretto a cambiare batteria e centralina della Ferrari

A poche ore dal via del Gran Premio del Bahrain la Ferrari ha deciso di cambiare la batteria e la centralina sulla SF-23 di Charles Leclerc. Lo rende noto la Fia in un comunicato, spiegando che nel corso della stagione ogni pilota può cambiare questi componenti.

Ma attenzione alla Aston Martin - Mercedes di Fernando Alonso, quinta in griglia, che potrebbe essere il terzo incomodo del Gran Premio, Mercedes permettendo. Lewis Hamilton e George Russell hanno fatto fatica nelle qualifiche. A poche ore dal via del Gran Premio la Ferrari ha deciso di cambiare la batteria e la centralina sulla SF - 23 di Charles Leclerc. Lo rende noto la Fia in un comunicato, spiegando che nel corso della stagione ogni pilota può cambiare questi componenti, ma dal prossimo cambio per batteria o centralina dovrà scontare delle piccole sanzioni in griglia, che varia a seconda del numero di componenti sostituite.

F1, gli orari e dove vedere il GP Bahrain in tv: oggi gara alle 16 Sky Sport

F1, Gran Premio del Bahrain: tutta la cronaca live, i tempi e le statistiche, dalle prove alla gara! Segui tutte le info sul Livescore di "Napoli Magazine", con le classifiche piloti e costruttori, i ...E' iniziato con un bel sorpasso il GP del Bahrain 2023 per Charles Leclerc, che ha approfittato delle difficoltà di Sergio Perez per prendergli la posizione.