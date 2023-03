F1 Gp Bahrain | vince Verstappen con Red Bull e flop Ferrari

(Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – Maxil Gp del, prina gara del Mondiale 2023 di Formula 1, e la Redfa doppietta. L’olandese, campione del mondo, parte dalla pole position e trionfa davanti al compagno di squadra, il messicano Sergio Perez. Terzo posto per lo spagnolo Fernando Alonso su Aston Martin. Lanon va oltre il quarto posto con Carlos Sainz. Out la rossa di Chalrles Leclerc. L'articolo proviene da Italia Sera.

Max Verstappen è ripartito da dove aveva lasciato, ossia dal gradino più alto del podio. Il due volte campione del mondo ha vinto per la prima volta in carriera il Gran Premio del, partendo dalla pole position e di fatto creando il vuoto dietro di sé dopo una manciata di giri. Di fatto non è stato quasi mai inquadrato, gestendo la corsa, gli pneumatici e tutta la sua ...Il Cavallino archivia il gran premio delcon un quarto posto di Sainz come miglior risultato, ma soprattutto con un ritiro amaro che al giro numero 41 ha messo fine alle speranze di Leclerc ...Nella prima gara del Mondiale di Formula 1 è doppietta Red Bull in. Verstappen partito in poledavanti al compagno di scuderia Perez. Dietro di loro sul gradino d'onore del podio Alonso su Aston Martin, che precede l'unica Ferrari al traguardo, quella ...

Max Verstappen ricomincia da dove aveva finito: vincendo e inaugurando nel migliore dei modi la stagione 2023 del Mondiale di Formula 1. L'olandese volante ha dominato il Gran Premio del Bahrain e ...La stagione 2023 di Formula 1 è iniziata nel segno della Red Bull. La scuderia austriaca ha dominato in lungo e in largo il GP del Bahrain, vincendo con Max Verstappen e facendo doppietta con Sergio P ...