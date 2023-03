F1 Gp Bahrain 2023 | vince Verstappen Alonso terzo | Sainz quarto L' ordine d' arrivo - Sport - Formula1

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ???????????? ???????????????? ?????? ???? ???????????????? ?????? ?????????? I risultati della prima qualifica del 2023 ? - SkySportF1 : ?????????? ?????? ???????????????????? ?????????? ???? ?????????? ???? ???????? Terzo un grande Fernando Alonso I risultati ? - fattoquotidiano : F1, Gp Bahrain: gli orari – Oggi la gara, quando e dove vederla in tv (Sky, Now e Tv8) - GiaPettinelli : F1: è sempre Verstappen, vince il Gp del Bahrain. Doppietta Red Bull, podio Alonso. Quarta la Ferrari di Sainz. Lec… - tvdellosport : ???????????????????? ?????????? ???? ???????????????? Max #Verstappen conquista la prima gara del Mondiale 2023 in Bahrain ???? A completare… -

Max Verstappen ha conservato il primo posto dopo la partenza del Gp delche apre la stagione del Mondialedi Formula 1 e si disputa sul circuito di Sakhir. Alle spalle dell'olandese della Red Bull c'è la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, che guadagna una ...SAKHIR - La Ferrari esce delusa dal Gran Premio del, valevole per la prima tappa del Mondialedi Formula 1. Charles Leclerc è costretto al ritiro dopo 41 giri , mentre per Carlos Sainz arriva un quarto posto che non può soddisfare . A ...Queste le pagelle del gran premio del, gara d'esordio del Mondialedi Formula 1. Sul tracciato di Sakhir s'impone il solito Max Verstappen con la Red Bull. Dietro di lui, il compagno di team Sergio Pérez e l'Aston Martin dell'...

Formula 1, GP Bahrain: vince Verstappen, Sainz 4°. Ritiro per Leclerc Sky Sport

Max Verstappen ha conquistato per la prima volta in carriera la vittoria nel Gran Premio del Bahrain, prima prova della stagione 2023 di Formula 1. Il campione olandese, scattato dalla pole position, ...Finale - Verstappen vince, dopo averlo dominato, il primo Gran Premio stagionale. Secondo Perez per una doppietta tutta Red Bull. Terzo gradino del podio per un fantastico Alonso e una super ...