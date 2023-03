F1 GP Bahrain 2023, sostituito in parco chiuso l’Energy store sulla Ferrari di Leclerc (Di domenica 5 marzo 2023) Modifiche sulla monoposto di Charles Leclerc a due ore dalla partenza del GP del Bahrein che apre la stagione 2023 di Formula 1. In regime di parco chiuso i meccanici Ferrari hanno sostituito l’Energy store sulla vettura del monegasco. Un cambiamento che non porta penalità, ma potrebbe portare problemi in futuro, dato che nel corso della stagione sono solamente due gli Energy store utilizzabili. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Modifichemonoposto di Charlesa due ore dalla partenza del GP del Bahrein che apre la stagionedi Formula 1. In regime dii meccanicihannovettura del monegasco. Un cambiamento che non porta penalità, ma potrebbe portare problemi in futuro, dato che nel corso della stagione sono solamente due gli Energyutilizzabili. SportFace.

