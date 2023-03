F1, GP Bahrain 2023 replica gara in chiaro su TV8: orario, canale e come vederla (Di domenica 5 marzo 2023) Il GP del Bahrain 2023 a Sakhir di F1 sarà visibile in replica in chiaro su TV8. Di seguito allora ecco tutte le informazioni su orario, canale e come vedere la differita dell’attesissima prima gara stagionale. Si corre al pomeriggio in Italia il primo appuntamento dell’anno nel Circus e chi non dovesse riuscire a seguire in diretta la gara, potrà contare per sua fortuna sulla differita proposta da TV8, che proporrà la replica della gara. La diretta in pay inizierà alle ore 16 di domenica 5 marzo e alle ore 21.30 sarà visibile la differita in replica sul canale 8 del telecomando. Sportface.it invece vi proporrà la diretta scritta in tempo reale. Domenica 5 marzo ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Il GP dela Sakhir di F1 sarà visibile ininsu TV8. Di seguito allora ecco tutte le informazioni suvedere la differita dell’attesissima primastagionale. Si corre al pomeriggio in Italia il primo appuntamento dell’anno nel Circus e chi non dovesse riuscire a seguire in diretta la, potrà contare per sua fortuna sulla differita proposta da TV8, che proporrà ladella. La diretta in pay inizierà alle ore 16 di domenica 5 marzo e alle ore 21.30 sarà visibile la differita insul8 del telecomando. Sportface.it invece vi proporrà la diretta scritta in tempo reale. Domenica 5 marzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ???????????? ???????????????? ?????? ???? ???????????????? ?????? ?????????? I risultati della prima qualifica del 2023 ? - fattoquotidiano : F1, Gp Bahrain: gli orari – Oggi la gara, quando e dove vederla in tv (Sky, Now e Tv8) - SkySportF1 : ? ? ???????????? ??????, ?????? ???????????????? ???????????? ???? ???????????? ?????????? ???? ?????? ???? ??:????.??????. ??' ?????????? ???? ??????????????? RISULTATI ?… - infoitsport : LIVE F1, GP Bahrain 2023 in DIRETTA: orario gara TV8 e griglia di partenza - CalendarYearly : Oggi è Formula 1 GP Bahrain ??. Cliccare sul link del calendario annuale per proseguire con le date della F1. #GP… -