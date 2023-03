F1 GP Bahrain 2023, Leclerc disperato dopo il ritiro: urla nel team radio (Di domenica 5 marzo 2023) Il Mondiale 2023 di Formula 1 non inizia nel migliore dei modi per la Ferrari e, soprattutto, per Charles Leclerc. Il pilota monegasco, infatti, è stato costretto al ritiro a pochi giri dalla conclusione della gara del Gran Premio del Bahrain a causa di problemi sulla sua monoposto. Un duro colpo dato che Leclerc si trovava al terzo posto alle spalle delle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, suoi diretti avversari nella lotta per il titolo iridato. Appena il numero 16 della Rossa si è fermato a bordo pista, nel corso del team radio si è lasciato andare ad uno sfogo tra urla di rabbia e delusione. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Il Mondialedi Formula 1 non inizia nel migliore dei modi per la Ferrari e, soprattutto, per Charles. Il pilota monegasco, infatti, è stato costretto ala pochi giri dalla conclusione della gara del Gran Premio dela causa di problemi sulla sua monoposto. Un duro colpo dato chesi trovava al terzo posto alle spalle delle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, suoi diretti avversari nella lotta per il titolo iridato. Appena il numero 16 della Rossa si è fermato a bordo pista, nel corso delsi è lasciato andare ad uno sfogo tradi rabbia e delusione. SportFace.

Ferrari, incubo Leclerc: era terzo in Bahrain, si spegne la macchina SAKHIR - Charles Leclerc è costretto al ritiro durante la gara del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento stagionale della Formula 1. Il monegasco si ferma dopo 41 giri a causa di problemi che andranno analizzati, e che lo costringono ad abbandonare la pista.

F1 GP Bahrain 2023, Horner: 'Gara ancora lunga, problema minimo per Verstappen' Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il GP del Bahrain 2023, il team principal della Red Bull Christian Horner ha fatto il punto della situazione dopo 20 giri: 'La gara è ancora lunga, non siamo neppure a metà, perciò non sono cosa aspettarmi.'

Ordine d'arrivo F1, GP Bahrain 2023: risultati e classifica gara Oggi pomeriggio è andato in scena il GP del Bahrain 2023, prima tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito del Sakhir. Si è aperta ufficialmente la stagione della massima categoria.

F1 LIVE GP Bahrain, segui la gara in diretta dalle 16 Prima gara dell'anno a Sakhir, c'è Verstappen che parte in prima fila con Perez secondo. Ma la Ferrari è subito dietro con Leclerc e Sainz in seconda fila.