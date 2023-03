F1, GP Bahrain 2023: highlights e sintesi della gara – VIDEO (Di domenica 5 marzo 2023) È festa Red Bull al termine del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Nello splendido scenario del tracciato di Sakhir abbiamo assistito al dominio assoluto del team di Milton Keynes. Max Verstappen ha dettato legge dal primo all’ultimo metro, con Sergio Perez che è andato a completare una sontuosa doppietta. Alle spalle dei due piloti capeggiati dal team principal Christian Horner, uno splendido Fernando Alonso capace di sospingere la sua Aston Martin fin sul podio, con pieno merito. Quarta posizione per l’unica Ferrari giunta al traguardo, ovvero quella di Carlos Sainz. Charles Leclerc, infatti, a lungo in terza posizione, è stato abbandonato dalla sua SF-23 con un problema di affidabilità che non farà certo dormire sonni tranquilli al team di Maranello. Quinta posizione per Lewis Hamilton, che ha letteralmente ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) È festa Red Bull al termine del Gran Premio del, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Nello splendido scenario del tracciato di Sakhir abbiamo assistito al dominio assoluto del team di Milton Keynes. Max Verstappen ha dettato legge dal primo all’ultimo metro, con Sergio Perez che è andato a completare una sontuosa doppietta. Alle spalle dei due piloti capeggiati dal team principal Christian Horner, uno splendido Fernando Alonso capace di sospingere la sua Aston Martin fin sul podio, con pieno merito. Quarta posizione per l’unica Ferrari giunta al traguardo, ovvero quella di Carlos Sainz. Charles Leclerc, infatti, a lungo in terza posizione, è stato abbandonato dalla sua SF-23 con un problema di affidabilità che non farà certo dormire sonni tranquilli al team di Maranello. Quinta posizione per Lewis Hamilton, che ha letteralmente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ???????????? ???????????????? ?????? ???? ???????????????? ?????? ?????????? I risultati della prima qualifica del 2023 ? - SkySportF1 : ?????????? ?????? ???????????????????? ?????????? ???? ?????????? ???? ???????? Terzo un grande Fernando Alonso I risultati ? - fattoquotidiano : F1, Gp Bahrain: gli orari – Oggi la gara, quando e dove vederla in tv (Sky, Now e Tv8) - Nick_cannonier : - fisco24_info : F1: in Bahrain Verstappen già padrone, Leclerc si ritira: Dominio Red Bull con doppietta, Ferrari quarta con Sainz -