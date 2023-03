F1 GP Bahrain 2023, Hamilton: “È andata come mi aspettavo, non ci sono le giuste sensazioni” (Di domenica 5 marzo 2023) Intervistato ai microfoni di Sky, Lewis Hamilton ha così commentato il quinto posto ottenuto nel GP del Bahrain. “Non ci sono state giuste sensazioni. È andata come mi aspettavo, non eravamo particolarmente veloci oggi. sono contento di essere arrivato davanti all’Aston Martin di Stroll perché non abbiamo il passo di chi ci ha preceduto. Abbiamo tanto lavoro da fare”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Intervistato ai microfoni di Sky, Lewisha così commentato il quinto posto ottenuto nel GP del. “Non cistate. Èmi, non eravamo particolarmente veloci oggi.contento di essere arrivato davanti all’Aston Martin di Stroll perché non abbiamo il passo di chi ci ha preceduto. Abbiamo tanto lavoro da fare”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ???????????? ???????????????? ?????? ???? ???????????????? ?????? ?????????? I risultati della prima qualifica del 2023 ? - SkySportF1 : ?????????? ?????? ???????????????????? ?????????? ???? ?????????? ???? ???????? Terzo un grande Fernando Alonso I risultati ? - fattoquotidiano : F1, Gp Bahrain: gli orari – Oggi la gara, quando e dove vederla in tv (Sky, Now e Tv8) - sportface2016 : #BahrainGP 2023, #Hamilton: 'È andata come mi aspettavo, non ci sono le giuste sensazioni' - alex_crupi : La prima gara di F1 2023 ci consegna questo scenario! -