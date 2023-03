F1 GP Bahrain 2023, gara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 5 marzo 2023) La gara di F1 del Gran Premio del Bahrain 2023 sulla pista di Sakhir a sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Prima gara della stagione sul circuito dove si sono svolti i test, i primi punti del Mondiale saranno assegnati e se la giocano la Red Bull, la Ferrari e a sorpresa l’Aston Martin. Si parte alle ore 16 di domenica 5 marzo e la diretta tv sarà visibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, con lo streaming su Sky Go per gli abbonati e anche su Now. Disponibile anche la replica in chiaro su TV8 alle ore 21.30. Su Sportface, invece, come di consueto vi proponiamo la diretta scritta. Di seguito ecco il riepilogo, GP Sakhir ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Ladi F1 del Gran Premio delsulla pista di Sakhir a sarà visibilein tv: ecco le informazioni su. Primadella stagione sul circuito dove si sono svolti i test, i primi punti del Mondiale saranno assegnati e se la giocano la Red Bull, la Ferrari e a sorpresa l’Aston Martin. Si parte alle ore 16 di domenica 5 marzo e latv sarà visibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, con losu Sky Go per gli abbonati e anche su Now. Disponibile anche la replica in chiaro su TV8 alle ore 21.30. Su Sportface, invece, come di consueto vi proponiamo lascritta. Di seguito ecco il riepilogo, GP Sakhir ...

