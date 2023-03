F1, GP Bahrain 2023: dove vedere diretta TV e streaming su Sky o TV8? (Di domenica 5 marzo 2023) Appassionati e tifosi delle quattro ruote, il countdown è ormai giunto al termine e l’adrenalina è alle stelle. Finalmente si riparte, l’attesissimo mondiale di F1 ha riacceso i motori ed è pronto a scendere in pista per l’esordio della nuova stagione 2022/2023. Tutto pronto per il primo appuntamento dell’anno: il Gran Premio del Bahrain, in programma oggi 5 marzo alle ore 16.00 (ora italiana) sul circuito di Sakhir. Il vincitore del campionato 2022 è stato Max Verstappen su Red Bull. Andiamo a vedere insieme i dettagli del tracciato e dove vedere la diretta TV e streaming la prima gara. Il Gran Premio del Bahrain si svolge dal 2004 sul circuito di Manama, costruito per tale occasione nel deserto vicino alla capitale del Bahrein. La costruzione del ... Leggi su optimagazine (Di domenica 5 marzo 2023) Appassionati e tifosi delle quattro ruote, il countdown è ormai giunto al termine e l’adrenalina è alle stelle. Finalmente si riparte, l’attesissimo mondiale di F1 ha riacceso i motori ed è pronto a scendere in pista per l’esordio della nuova stagione 2022/. Tutto pronto per il primo appuntamento dell’anno: il Gran Premio del, in programma oggi 5 marzo alle ore 16.00 (ora italiana) sul circuito di Sakhir. Il vincitore del campionato 2022 è stato Max Verstappen su Red Bull. Andiamo ainsieme i dettagli del tracciato elaTV ela prima gara. Il Gran Premio delsi svolge dal 2004 sul circuito di Manama, costruito per tale occasione nel deserto vicino alla capitale del Bahrein. La costruzione del ...

