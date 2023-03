F1 GP Bahrain 2023, Alonso: “Oggi mi sono divertito, lavoro fantastico dell’Aston Martin” (Di domenica 5 marzo 2023) Fernando Alonso, terzo con la Aston Martin nel GP del Bahrain, ha così commentato una prima gara dell’anno che per lui si è rivelata un vero e proprio successo. “Prima di tutto vorrei fare le congratulazioni a Stroll, perché non era facile arrivare alla fine del Gran Premio dopo un’operazione chirurgica. Straordinario lui e straordinario il lavoro dell’Aston Martin nel weekend ed anche in inverno. La gara? Mi sarebbe piaciuto partire davanti e sfruttare il passo, invece la partenza non è stata buona, ma l’importante che la gente si sia divertita, noi ci siamo divertiti. Questo entusiasmo va sfruttato tutti insieme”, ha concluso Alonso. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Fernando, terzo con la Astonnel GP del, ha così commentato una prima gara dell’anno che per lui si è rivelata un vero e proprio successo. “Prima di tutto vorrei fare le congratulazioni a Stroll, perché non era facile arrivare alla fine del Gran Premio dopo un’operazione chirurgica. Straordinario lui e straordinario ilnel weekend ed anche in inverno. La gara? Mi sarebbe piaciuto partire davanti e sfruttare il passo, invece la partenza non è stata buona, ma l’importante che la gente si sia divertita, noi ci siamo divertiti. Questo entusiasmo va sfruttato tutti insieme”, ha concluso. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ???????????? ???????????????? ?????? ???? ???????????????? ?????? ?????????? I risultati della prima qualifica del 2023 ? - SkySportF1 : ?????????? ?????? ???????????????????? ?????????? ???? ?????????? ???? ???????? Terzo un grande Fernando Alonso I risultati ? - fattoquotidiano : F1, Gp Bahrain: gli orari – Oggi la gara, quando e dove vederla in tv (Sky, Now e Tv8) - GianniVaretto : RT @LaStampa: Formula 1, Verstappen domina in Bahrain. Perez secondo: è doppietta Red Bull. Leclerc costretto al ritiro - vivereitalia : Verstappen vince in Bahrain, Ferrari in difficoltà -