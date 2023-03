F1 | GP Arabia Saudita 2023 | quando la prossima gara? Orari | programma e tv Si corre a Jeddah il 19 marzo

(Di domenica 5 marzo 2023) Il primo Gran Premio di F1 della stagione è ormai andato in archivio. Il Circus è però un ambiente dove “chi si ferma è perduto”, dunque si guarda sempre avanti e ci si appresta a smontare il carrozzone per trasferirsi nel prossimo contesto di. Il secondo GP delandrà in scena sempre in Medio Oriente, in, dove i bolidi più seguiti del mondo scenderanno in pista nel weekend che va dal 17 al 19. Sirà inper la terza volta, sempre sul tracciato di. Le due precedenti edizioni dell’appuntamento sono state conquistate da Lewis Hamilton (2021) e Max Verstappen (2022). Dunque i successi sono stati appannaggio della Mercedes e della Red Bull. La Ferrari non ha ancora saputo imporsi, pur ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... retlav71 : RT @confundustria: Ieri il nostro P.d.C era in Arabia Saudita a vendere armi per bombardare lo Yemen. - 1411nico : Ocon parte da Gerusalemme per il Gran premio d'Arabia Saudita... #F1 #BahrainGP #SkyMotori - verro67 : RT @confundustria: Ieri il nostro P.d.C era in Arabia Saudita a vendere armi per bombardare lo Yemen. - franceesco_ : Gli altri in arabia saudita ocon rimane in bahrain ho capito - poesiadeimotori : Senza passare dall’Arabia Saudita sì -

I regali sono stati consegnati inalla fine del 2021. Petrobras aveva appena venduto una raffineria per 1,8 miliardi di dollari a un gruppo", ha scritto il ministro. Gli agenti ...Il 22 novembre, infine, il definitivo addio verso i lidi dorati dell'. Nelle ore antecedenti al match contro il Liverpool, in programma per il pomeriggio di domenica 5 marzo, Ten Hag è ...... Erik ten Hag è tornato a parlare dell'addio ai Red Devils di Cristiano Ronaldo , che a dicembre ha lasciato la Premier League per accasarsi in, non prima di aver apertamente e ...

Opec, tensione con l’Arabia Saudita su petrolio e Yemen: gli Emirati valutano l’uscita Corriere della Sera

Gioielli regalati alla moglie dall’Arabia saudita per un valore di 3,2 milioni di euro che l’ex presidente avrebbe tentato di introdurre illegalmente facendoli portare nella valigia di un militare. Va ...Secondo Relevo, Karim Benzema potrebbe chiudere la carriera in Arabia Saudita: il Real Madrid è preoccupato dalle sirene arabe, si parla di una maxi-offerta per l'attaccante in scadenza a giugno.